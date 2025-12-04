Глава Серпухова провел встречу с аграриями

Тематическое заседание состоялось в Серпухове. На нем обсудили итоги уборочной кампании, проблемы и перспективы развития отрасли.

Общая площадь посевов в округе в этом году увеличилась до 10572 гектаров. При этом площади под масличные культуры выросли на 64% и заняли третье место в рейтинге Подмосковья по овощеводству открытого грунта. Производство молока выросло до 8000 тонн, мяса — до 250 тонн, яиц — до 36 миллионов штук.

Администрация Серпухова активно поддерживает аграриев в получении господдержки. К примеру, в округе субсидируют агротехнологические работы, поддерживают элитное семеноводство, помогают строить и модернизировать хранилища, компенсируют 20% затрат на корма и рыбопосадочный материал.

Кроме того, действует программа по улучшению жилищных условий для специалистов, которые готовы отработать пять лет в сельской местности в агропромышленном комплексе, социальной сфере или ветеринарии. Также в этом году пять хозяйств получили в аренду без торгов 177 гектаров земли для растениеводства и животноводства.

«Напомнили аграриям, что для получения поддержки важно использовать централизованные ресурсы: единый календарь на портале „МОЙ АПК“, подачу заявок через систему ГИИС ЭБ. Мы открыты для диалога и готовы совместно решать возникающие вопросы», — сказал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.