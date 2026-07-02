Глава Серпухова провел прием работников лифтостроительного завода

Встреча в формате «выездной администрации» состоялась на Серпуховском лифтостроительном заводе 1 июля. На вопросы сотрудников предприятия отвечали глава городского округа Алексей Шимко, советник вице-губернатора Московской области Николай Ханин, депутат окружного совета Алексей Батогов и представители профильных служб.

Один из работников завода пожаловался на протечки кровли в доме № 153 на улице Ворошилова. Ремонт уже проводился, но не дал результата. В ближайшее время будет проведен осмотр здания и выбран оптимальный вариант: капитальный ремонт или адресная работа с управляющей компанией.

Жительница улицы Карпова обратилась с проблемой оформления земли, которая не решается долгие годы. Вопрос взят в проработку: как только заявительница предоставит полный пакет документов, ее ситуацию детально разберут и примут решение.

Завод в Серпухове является крупнейшим производителем лифтового оборудования в Подмосковье и поставляет продукцию практически по всей России. Производственная площадка предприятия занимает 50 тысяч квадратных метров.

Следующий выездной прием жителей состоится 15 июля в 17:00 в центре «Шанс» по адресу: улица Стадионная, 1.