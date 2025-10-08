Глава Серпухова посетил завод по производству железнодорожной техники

Компания ООО «Ратеп-Инновация» входит в реестр системообразующих предприятий Московской области. Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко познакомился с деятельностью предприятия, посетил производственные цеха и побеседовал с руководством.

ООО «Ратеп-Инновация» работает с 2007 года. Компания выпускает продукцию для подвижного состава российских железных дорог: аппаратные камеры, пульты управления, преобразовательную технику. Более 10 тысяч секций локомотивов и вагонов оснастили оборудованием, которое изготавливает завод.

Руководит предприятием Александр Егоров. В компании трудятся порядка 500 человек. ООО «Ратеп-Инновация» внедряет современные технологии, вкладывает средства в развитие и обучение кадров.

Компания сотрудничает со школами, вузами и средними специальными учреждениями городского округа Серпухов и всего Подмосковья. Студенты могут проходить там практику и заключать договора на дуальное обучение.