Глава Серпухова посетил фармакологическое предприятие в поселке Оболенск

Руководитель муниципалитета Алексей Шимко побывал с рабочим визитом в современном высокотехнологичном комплексе компании «Герофарм». Глава Серпухова обсудил с директором Дмитрием Буровиком текущую работу и перспективы предприятия.

«Герофарм», работающий в Оболенске с 2013 года, выпускает жизненно важные лекарства в области эндокринологии, неврологии, кардиологии и онкологии. Это единственное в России предприятие по производству инсулина — от субстанции до готовой лекарственной формы. Высокотехнологичное производство полностью соответствует строгим мировым стандартам, а продукция поставляется в десятки стран.

Предприятие активно развивается. В настоящее время идет подготовка ко второй очереди строительства, что позволит значительно нарастить объемы производства. В компании работают более 430 высококвалифицированных специалистов, и количество рабочих мест будет еще увеличиваться.

«Уверен, что фармацевтический кластер наукограда Серпухов и дальше будет укреплять лекарственную безопасность России», — отметил Алексей Шимко.