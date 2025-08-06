Глава Серпухова ознакомился с работой химического завода

Руководитель муниципалитета Алексей Шимко побывал с рабочим визитом на предприятии «Химволокно», которое в этом году отмечает 80-летие. Это единственный в России завод, специализирующийся на производстве электропроводящих бикомпонентных нитей и тканей на их основе.

Алексей Шимко вместе с директором завода Борисом Бескиным осмотрели производственные помещения. Глава Серпухова отметил, что предприятие активно развивается. В 2024 году был успешно реализован инвестиционный проект, в рамках которого открыли новый цех и приобрели современное оборудование, что позволило создать дополнительные рабочие места. В планах компании — дальнейшая модернизация и закупка новых технологических линий и ткацкой техники.

Продукция предприятия востребована в самых различных отраслях, включая текстильную, химическую, пищевую, электрохимическую, металлургическую, строительную, оборонную и другие. Одним из знаковых достижений ОАО «Химволокно» стало производство нитей «Бикарболон 2М» с структурой «оболочка-ядро», которые используются для изготовления гибких нагревательных элементов, термоматов, систем обогрева и других высокотехнологичных изделий.