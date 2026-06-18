Глава Серпухова оценил качество уборки в Пущине

В микрорайоне «Г» (дома № 28, 14, 24) территория приведена в нормативное состояние, все ранее выявленные замечания устранены. В микрорайоне «АБ» (дома № 5–8) ситуация сложнее: аварийные деревья спилены, но не вывезены. Кроме того, требуется обрезка крон вблизи линий электропередач, для чего необходима вышка. Глава поручил подрядчику управляющей компании оперативно вывезти порубочные остатки, а профильным службам — обеспечить технику для обрезки. Это вопрос не только порядка, но и безопасности жителей. Одна из наиболее чувствительных тем для жителей — содержание мусоропроводов и соблюдение графика вывоза отходов — находится на постоянном контроле. «Чистота в подъездах и во дворах — основа комфортной жизни. Работа по приведению каждого адреса к этим стандартам будет продолжена», — отметил Алексей Шимко.

