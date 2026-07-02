Глава Серпухова наградил лучших выпускников медицинского колледжа

Награды лучшим выпускникам вручили почетные гости: глава городского округа Серпухов Алексей Шимко, первый заместитель министра здравоохранения Московской области Максим Максимов, депутаты окружного совета Алексей Батогов и Надежда Еремина. Они поздравили ребят и пожелали им уверенности в каждом решении, надежных коллег и благодарных пациентов.

«Наши медики прошли этот путь, не только погружаясь в образование, но и проявляли себя в творческих, спортивных и других направлениях. Благодарю директора филиала Татьяну Шепилову за внедрение современных методик. Вы обучаете тех, кто будет спасать жизни. Надеюсь, многие из ребят придут работать в наши медучреждения», — сказал Алексей Шимко.

Представители Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей особо отметили труд волонтеров-медиков. Ребята всегда находятся на передовой добрых дел, среди которых работа в пандемию, сбор и отправка гуманитарной помощи, адресная поддержка военнослужащих.