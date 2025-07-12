Глава Серпухова Алексей Шимко проверил медицинские учреждения

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко, министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин и главный врач Серпуховской больницы Петр Латкин посетили пять медицинский учреждений. Они побеседовали со специалистами и пациентами, обсудили текущую ситуацию в сфере здравоохранения и наметили планы.

Во время обхода комиссия посетила поликлинику и хирургический стационар в Протвине, хирургический, терапевтический стационар в Серпухове, а также поликлиническое отделение № 7.

Комиссия пообщалась со специалистами первичного звена и стационаров, а также с посетителями медучреждений. Также участники выездной проверки обсудили текущую ситуацию в сфере здравоохранения в городском округе Серпухов, перспективы развития и обозначили цели.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что больницы Подмосковья оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году.