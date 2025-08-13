Глава Серпухова Алексей Шимко посетил филиал строительной компании

ООО «Брусника. Индустриализация» занимается строительством современных и комфортных жилых комплексов. Руководитель муниципалитета Алексей Шимко и директор компании Юрий Никитин обошли лаборатории и цеха филиала предприятия в Серпухове.

Уникальность серпуховского подразделения компании в том, что многофункциональные комплексы домов поставляют и устанавливают уже готовыми. За последний год филиал выпустил свыше 40 тысяч тонн готовой продукции. Алексей Шимко познакомился с производством, на котором изготавливают домокомплекты из серого бетона, навесные фасады, оконные и ограждающие конструкции, а также элементы каменной кладки и монолитные конструкции для жилых зданий.

Отметим, что в предприятие заработало в Серпухове в октябре 2024 года. Там запустили производство архитектурных фасадов из белого бетона. Сейчас «Брусника. Индустриализация» реализует проект по изготовлению фасадных систем, которые будут использовать в застройке Москвы.

Алексей Шимко рассказал о готовности оказать необходимую поддержку строительной компании для создания новых рабочих мест, для предоставления возможности студентам в прохождении практики, а также для стимулирования экономического роста в Серпухове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на поддержку бизнеса в Подмосковье по государственной программе направят свыше 20 миллиардов рублей.