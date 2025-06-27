Глава Сергиева Посада проверила обустройство нового футбольного поля

Работы по обустройству нового футбольного поля возле пожарного депо в Гражданском поселке ведутся по поручению депутата Государственной думы Сергея Пахомова. Руководитель муниципалитета Оксана Ероханова и представители администрации побывали на объекте и оценили, что уже сделано.

Специалисты же подготовили участок, сняли плодородный слой почвы, а также наметили пешеходные дорожки. Оксана Ероханова отметила, что после благоустройства объект необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Раз в два месяца следует проводить регулярный покос и полив газона, обновлять разметку.

Рядом с футбольным полем уже появилась новая детская площадка с игровыми элементами. Подрядная организация продолжает работу над ее обновлением. На территории установлено современное освещение, что позволит ребятам играть в футбол и по вечерам

Глава Сергиево-Посадского округа сообщила, что подрядчик планирует завершить работы к концу июля текущего года.