Глава Сергиева Посада проверила капитальный ремонт Тураковского моста

Работы по возведению нового моста через реку Торгоша ведутся в ускоренном темпе. Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова побывала на объекте и проинспектировала ход строительства.

Тураковский мост связывает Лозу с Ярославским шоссе. Сейчас жители поселка вынуждены добираться до Сергиева Посада в объезд, что увеличивает путь примерно на полчаса.

Оксана Ероханова рассказала, что конструкция была признана аварийной еще в 2021 году. Мосту требовался капитальный ремонт — замена опор и пролетных строений.

«20 октября планируем открыть мост частично и организовать реверсивное движение, а полностью завершить работы, как и положено по контракту, — к 1 декабря», — сообщила глава муниципалитета.

Напомним, ранее в Сергиево-Посадском округе отремонтировали мост через реку Ворю у деревни Голыгино протяжнностью около 40 метров. Специалисты реконструировали пролетное строение, забетонировали цоколи, консольные и монолитные участки. На мосту уложили новое дорожное полотно, заменили перила и барьерные ограждения, обустроили водоотводную канаву, дождевую канализацию и локальные очистные сооружения.