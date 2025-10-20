Глава Сергиева Посада проверила благоустройство памятника в центре города

Работа по приведению в порядок монументов продолжается в муниципалитете. Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова вместе со специалистами профильных служб проинспектировала благоустройство памятника родителям Сергия Радонежского.

Строители отремонтировали пьедестал монумента, полностью заменили плитку, освещение, застелили новый газон и провели дополнительное озеленение.

«Получилось очень лаконично и эстетично. От памятника открывается красивый панорамный вид на Лавру», — отметила Оксана Ероханова.

Глава городского округа также рассказала, что планируется дополнительно украсить деревьями и кустарниками место, где установлен памятник.

В следующем году в Сергиевом Посада намерены привести в порядок памятник Петру и Февронии Муромским.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе благоустроят 135 объектов: 15 парков, десять лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 16 скверов, пять зон отдыха в парках, 58 маленьких общественных территорий, веломаршрут и четыре стелы, 735 детских площадок. Работы проходят в том числе по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».