Глава Сергиева Посада пригласила жителей на Фестиваль театров малых городов

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова пригласила жителей и гостей муниципалитета на XXIII Фестиваль театров малых городов России. Мероприятие пройдет с 26 мая по 3 июня, сообщила она в телеграм-канале .

«Приглашаю всех — и заядлых театралов, и тех, кто только хочет открыть для себя мир живого театра. Пусть эти дни принесут нам радость встречи с искусством, новые эмоции и гордость за наш округ», — написала Ероханова.

В рамках фестиваля зрителям представят 15 конкурсных спектаклей театральных коллективов из разных регионов России — от Красноярского края до Пензенской области. Открытие мероприятия состоится 26 мая на Советской площади. Вечер завершится выступлением Петра Налича, после чего в ДК имени Гагарина покажут спектакль Театра Наций «Кто боится Вирджинии Вулф?» с участием Евгения Миронова, Агриппины Стекловой и Марии Смольниковой.

Жюри фестиваля возглавит художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев. На закрытии зрителям покажут постановку «Хочу быть выше», созданную для благотворительного фонда «Жизнь в движении».

Как отметила Ероханова, выбор Сергиева Посада в качестве площадки фестиваля связан с богатым культурным наследием округа. Идею проведения мероприятия поддержали депутат Госдумы Сергей Пахомов и Министерство культуры и туризма Московской области.