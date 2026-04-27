В Сергиевом Посаде пройдет фестиваль театров малых городов России

С 26 мая по 3 июня в Сергиевом Посаде состоится XXIII Фестиваль театров малых городов России. Организатором выступает Театр Наций при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы» и Правительства Московской области. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В конкурсной программе примут участие 16 театральных коллективов из разных регионов России, включая Республику Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, Пермский и Красноярский края, а также различные области. Участники фестиваля представят 10 спектаклей большой формы и 6 спектаклей малой формы.

Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов отметил: «Сергиев Посад — не просто точка на карте. Это место, где веками зарождались, сохранялись и приумножались культурные традиции».

В жюри фестиваля войдут ведущие театральные деятели страны, среди которых народная артистка РФ Ольга Остроумова, писатель Дмитрий Данилов, художник Анвар Гумаров и другие. Председателем жюри станет художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев.

Фестиваль станет значимым событием в культурной жизни регионов, предоставляя возможность театрам малых городов продемонстрировать свое искусство на широкой сцене.