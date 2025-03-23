Глава Щелкова провел встречу с жителями Фрянова по вопросам здравоохранения

Глава городского округа Андрей Булгаков совместно с представителями Министерства здравоохранения Подмосковья провел выездное совещание с жителями поселка Фряново. В ходе общения рассмотрели актуальные проблемы в сфере здравоохранения.

Администрация округа продолжит активно заниматься привлечением специалистов для работы в Щелковской больнице. Особое внимание будет уделено улучшению работы службы скорой помощи. Также жители подняли вопрос о сложностях с получением рецептурных лекарств, и власти пообещали найти решение этой проблемы.

Кроме того, стало известно, что в местном травмпункте будет организован круглосуточный прием пациентов.

Андрей Булгаков отметил, что сейчас внимание сосредоточено на проблемах здравоохранения. Люди испытывают неудовлетворенность из-за отсутствия ощутимых изменений в этой сфере. Принято решение назначить руководителя для Фряновского подразделения, который будет заниматься вопросами медицины и оперативно реагировать на обращения жителей. Глава округа поручил проводить еженедельные встречи для обсуждения текущих вопросов.