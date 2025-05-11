Глава Щелкова принял участие в возложении цветов на Аллее Памяти

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков поздравил жителей с Днем Победы. Вместе с ветеранами, тружениками тыла, участниками специальной военной операции, военнослужащими и жителями округа принял участие в возложении цветов к мемориалу «Аллея Памяти».

Он также отметил, что День Победы является сердцем нашей истории, голосом совести и символом силы.

«9 мая — день памяти, день гордости, День Победы. 80 лет назад миллионы героев — солдаты, труженики тыла, матери, дети — самоотверженно встали на защиту нашей Родины. Великая Отечественная война коснулась каждую семью без исключения. Мы никогда не забудем их подвиг», — обратился к присутствующим глава округа Андрей Булгаков.

Отметим, что перед праздником был проведен капитальный ремонт Мемориального комплекса «Аллея Памяти»: обновлено 760 квадратных метров брусчатки, установлены семь новых скамеек и четыре урны, а также заменены 10 светильников.