Глава Щелкова посетил новый цех на местном химпроизводстве

Новый производственный цех открыли на предприятии «Агрохим» в Щелкове. Накануне на площадке побывал глава муниципалитета.

Открытие прошло в преддверии Дня химика. Инвестиции в проект составили более 400 миллионов рублей. Здесь появилось около 60 рабочих мест.

Цех полностью автоматизирован. Есть четыре технологических линии. Они позволят обеспечить одновременное производство четырех препаратов. Это отечественная разработка.

В церемонии открытия приняли участие главы более чем 30 региональных представительств компании и представители зарубежья: Азербайджана, Казахстана и других

«Уверен, что впереди у слаженного и профессионального коллектива еще много ярких побед! Мы, при поддержке нашего губернатора Андрея Воробьева и Правительства Московской области, продолжим создавать все условия для того, чтобы перед компанией и сотрудниками открывались новые возможности», — отметил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.