Глава Реутова поздравил с юбилеем легендарную лыжницу Людмилу Колобанову

Пресс-служба администрации городского округа Реутов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Реутов

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко поздравил с юбилеем17-кратную чемпионку международных лыжных марафонов Людмилу Колобанову. Он передал спортсменке поздравления от имени председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова и вручил ей знак Московской областной думы «За службу закону I степени».

Людмила Иосифовна проживает в Реутове с 1973 года и ведет масштабную общественно полезную работу. Она является инспектором ЖКХ, активно защищает интересы жителей и помогает доводить их предложения до вышестоящих органов. Кроме того, чемпионка занимается популяризацией спорта среди молодежи, проводя массовые занятия с детьми в образовательных учреждениях.

Отметим, что накануне своего дня рождения Людмила Колобанова добавила в свою копилку еще одну медаль высшей пробы, преодолев дистанцию полумарафона «Сергиевым путем» и финишировав первой.

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