Глава Раменского провел встречу с жителями пострадавшего при атаке БПЛА дома
Жители дома № 6 на Северном шоссе в Раменском, который пострадал во время удара беспилотника 11 марта, смогут вернуться в отремонтированные квартиры к 1 мая. Информацию озвучили на встрече с участием главы муниципалитета.
Встречу с жильцами дома провел глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев. Также в мероприятии поучаствовали его профильные заместители и представители подрядных организаций.
Жителям рассказали о ходе восстановительных работ. Привести в порядок монолитные плиты и окна, а также провести внутреннюю отделку должны к 15 апреля.
До конца этого месяца квартиры остеклят, чтобы жители смогли вернуться домой уже к 1 мая.
Кроме того, сейчас специалисты оформляют документацию в Следственный комитет. Ситуацию продолжат контролировать в администрации округа.
Ранее мы рассказывали о том, что глава Домодедова поблагодарила врачей за спасение женщины после атаки БПЛА.