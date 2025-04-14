Глава Раменского провел встречу с жителями пострадавшего при атаке БПЛА дома

Жители дома № 6 на Северном шоссе в Раменском, который пострадал во время удара беспилотника 11 марта, смогут вернуться в отремонтированные квартиры к 1 мая. Информацию озвучили на встрече с участием главы муниципалитета.

Встречу с жильцами дома провел глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев. Также в мероприятии поучаствовали его профильные заместители и представители подрядных организаций.

Жителям рассказали о ходе восстановительных работ. Привести в порядок монолитные плиты и окна, а также провести внутреннюю отделку должны к 15 апреля.

До конца этого месяца квартиры остеклят, чтобы жители смогли вернуться домой уже к 1 мая.

Кроме того, сейчас специалисты оформляют документацию в Следственный комитет. Ситуацию продолжат контролировать в администрации округа.

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