Глава Домодедова поблагодарила врачей за спасение женщины после атаки БПЛА

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева поблагодарила врачей больницы, которые спасли женщину во время атаки БПЛА. Жительница деревни Котляково получила серьезные минно-осколочные ранения.

Пострадавшей — 43 года. Она получила ранение живота с повреждением кишечника и рваную рану груди. Врачи, фельдшеры и медсестры Домодедовской больницы стабилизировали тяжелое состояние и спасли ей жизнь.

Глава городского округа Евгения Хрусталева и ее заместитель Юлия Терещенко лично поблагодарили медицинских работников, которые 11 марта спасали жителей Домодедова после массированной атаки БПЛА. Напомним, в тот день сбили 65 беспилотников.

«Низкий поклон врачам, фельдшерам и медицинским сестрам за профессионализм и слаженную работу даже в самых сложных ситуациях», — сказала глава Домодедова Евгения Хрусталева.