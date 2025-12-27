Глава Раменского принял участие в акции «Елка желаний»

Старт ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» дали в Раменском. Мероприятие прошло в резиденции Деда Мороза в городском парке.

Глава муниципалитета Эдуард Малышев случайным образом выбрал несколько шариков с детскими мечтами. Их написали дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или малыши с ограниченными возможностями здоровья.

«„Елка желаний“ стала доброй традицией, благодаря которой в преддверии Нового года случаются чудеса и воплощаются мечты! Полина, четыре года, проживает в Раменском, мечтает об игровой кухне. Владимир, восемь лет, мечтает увидеть цирковое представление братьев Запашных…» — прочел Эдуард Малышев.

Дети с нетерпением ждали гостей. И прямо под Новый год их мечты начали исполнять глава округа вместе с зимними волшебниками. Так, скоро Вова сможет увидеть выступление самых известных дрессировщиков России.