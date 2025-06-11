Глава Раменского поздравил медиков с профессиональным праздником

Торжественное мероприятие состоялось в преддверии Дня медицинского работника в Доме культуры имени Воровского. Руководитель муниципалитета Эдуард Малышев поблагодарил за труд главного врача Раменской больницы Сергея Маркитана и всех, кто работает в городских больницах, поликлиниках, в сельских фельдшерских и акушерских пунктах, бригадах скорой помощи и МЧС.

На территории муниципалитета трудятся в общей сложности более 3500 медицинских работников. Раменская больница — крупное многопрофильное медицинское учреждение Подмосковья — обслуживает 355 685 человек. Медицинская помощь оказывается в 73 подразделениях.

В Раменском округе готовят и будущих медиков. Московский областной медицинский колледж № 1 (Раменский филиал) в 2025 году отметил 89-летие. Студенты обучаются по специальностям: сестринское и лечебное дело, профилактическая и ортопедическая стоматология.

Эдуард Малышев отметил, что труд медицинских работников — это ежедневный подвиг, требующий не только высокого мастерства, но и огромного терпения и самоотдачи. «Спасибо за то, что в любых условиях вы остаетесь верны своему призванию — спасать жизни и дарить людям здоровье», — сказал глава округа. Он выразил особую благодарность тем, кто выполняет свой профессиональный долг в зоне СВО.