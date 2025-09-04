Глава Раменского округа вручил первые паспорта 13 школьникам
Молодые жители Раменского муниципального округа, которым недавно исполнилось 14 лет, собрались во Дворце культуры имени Воровского. Там им вручили первые паспорта.
Традиция вручать главный документ гражданина в торжественной обстановке появилась в Раменском округе еще в 2018 году, в рамках всероссийской акции «Мы — граждане России!». И она продолжается.
Глава Раменского округа Эдуард Малышев в этот раз вручил паспорта 13 юным жителям. Для ребят это было важным и значимым событием в жизни. Помимо документа, они также получили символические памятные подарки — Конституцию Российской Федерации и обложку для паспорта. Завершилось мероприятие совместной фотографией на память и небольшим праздничным концертом.
Первый паспорт в торжественной обстановке сможет получить любой желающий. Для этого необходимо обратиться в МФЦ и записаться на участие в церемонии.