Глава Раменского округа вручил награды выдающимся деятелям культуры

Торжественная церемония объединила тех, кто ежедневным трудом формирует творческий облик территории. Каждый из награжденных внес значимый вклад в развитие местной культуры: организовывал яркие события, помогал раскрываться юным дарованиям, бережно хранил традиции и создавал ту самую атмосферу вдохновения, которая объединяет жителей разных поколений.

«От всей души благодарю вас за профессионализм, преданность профессии и любовь к своему делу! Благодаря вам Раменский округ становится еще более привлекательным и духовно богатым местом для жизни. Пусть ваша работа и дальше приносит радость людям, а новые проекты и идеи находят поддержку и воплощение», — сказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Особые слова признательности прозвучали в адрес всех представителей отрасли: актеров, музыкантов, сотрудников музеев, библиотек. Их труд бесценен для сообщества. Они воспитывают эстетический вкус у подрастающего поколения, дарят зрителям яркие эмоции, берегут культурное наследие и открывают новые горизонты для творчества.