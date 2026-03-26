Сегодня 10:25 Глава Раменского округа вручил награды лучшим работникам культуры

Заслуженных работников культуры Раменского округа поздравили с профессиональным праздником. Руководитель муниципалитета Эдуард Малышев с особой гордостью вручил заслуженные награды талантливым и преданным своему делу специалистам.

Культурная сфера— это не просто работа, это настоящее призвание. И эти специалисты каждый день доказывают: искусство не знает границ, будь то масштабный фестиваль на площади или тихий вечер в сельской библиотеке. За каждым событием стоит колоссальный труд и искренняя любовь к своему делу.

Директор ДК «Победа» Ирина Барыбина пришла в сферу культуры, когда ей было всего 17 лет. «Я прекрасно поняла, что быть работником культуры — это почетно, это интересно, это очень ответственно. Потому что кто, как не мы, работники культуры, сегодня поднимаем дух нашему населению?! Мы проводим культурные мероприятия, а самое главное — в каждом учреждении культуры сегодня занимаются творческие студии. Мы развиваем новые таланты, занимаемся дополнительным образованием», — отметила Ирина Барыбина.

Эдуард Малышев поблагодарил сотрудников учреждений культуры за профессионализм, преданность профессии и любовь к своему делу. «Благодаря вам Раменский округ становится еще более привлекательным и духовно богатым местом для жизни. Пусть ваша работа и дальше приносит радость людям, а новые проекты и идеи находят поддержку и воплощение!» — сказал руководитель муниципалитета.