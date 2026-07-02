Глава Раменского округа проверил ремонт дороги в селе Речицы
Глава Раменского округа Эдуард Малышев проверил ход ремонтных работ на автомобильной дороге по улице Совхозной в селе Речицы. Инспекционный выезд состоялся в рамках реализации текущих мероприятий по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры округа.
В процессе реализации контракта предусмотрен комплексный подход к обновлению улично-дорожной сети: устройство асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров, укрепление обочин щебнем, установка искусственных дорожных неровностей.
«Повысить транспортную доступность и безопасность дорожного движения на территории населенного пункта — главная цель реализации данного проекта», — подчеркнул Эдуард Малышев.
Общая площадь ремонтируемого участка составила более 5 тысяч квадратных метров. Контроль за соблюдением технологических требований и качеством работ осуществляется уполномоченными службами администрации округа на регулярной основе.