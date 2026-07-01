Глава Раменского округа проконтролировал ремонт дорог

Замена дорожного покрытия проходила по улице второй Ленинской и подъезду от улицы Гурьева до садового товарищества «Текстильщик-1». Работы на этом участке подходят к завершению.

Эдуард Малышев ознакомился с ходом текущих работ, оценил качество содержания прилегающей территории и провел встречу с представителями подрядной организации. В перечень запланированных дорожных работ вошли устройство нового асфальтобетонного покрытия и досыпка обочин песчаным грунтом.

Данный объект был отремонтирован в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. В план ремонта участок был включен на основании официальных обращений со стороны местных жителей и руководства Раменского приборостроительного конструкторского бюро.

Мероприятие произошло по инициативе жителей. Ветеран боевых действий Антон Пудычев вместе с соседями поблагодарил администрацию за обустройство дороги и комфортный заезд.

Вместе с этим было принято решение помочь заасфальтировать подъезд к стадиону и парковке завода. Подрядчик заверил, что все запланированные мероприятия будут полностью завершены до 27 июня 2026 года.