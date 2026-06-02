Глава Раменского округа поздравил ветерана войны с юбилеем

Эдуард Малышев навестил Елену Родину, чтобы поздравить ее со 100-летием. Женщина — труженица тыла и ветеран Великой Отечественной войны.

Елена Ивановна родилась в деревне Аксеново, была старшей из шестерых детей. Когда началась война, ей было всего 15 лет, но она до сих пор помнит те страшные дни.

Вместе с другими девушками ее возили на рытье окопов. После Победы труженица тыла вместе с мужем, участником Великой Отечественной войны, переехала в село Захарово, где много лет работала в колхозе.