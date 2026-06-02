Глава Раменского округа поздравил ветерана войны с юбилеем
Эдуард Малышев навестил Елену Родину, чтобы поздравить ее со 100-летием. Женщина — труженица тыла и ветеран Великой Отечественной войны.
Елена Ивановна родилась в деревне Аксеново, была старшей из шестерых детей. Когда началась война, ей было всего 15 лет, но она до сих пор помнит те страшные дни.
Вместе с другими девушками ее возили на рытье окопов. После Победы труженица тыла вместе с мужем, участником Великой Отечественной войны, переехала в село Захарово, где много лет работала в колхозе.
«Я всю жизнь в земле работала, и мне земля нравилась», — признается женщина. Даже после 95 лет она сама вскапывала свой участок. Любит сажать картошку и морковку, а цветы, по ее словам, больше по душе дочери.
Глава округа вручил имениннице подарки от губернатора Андрея Воробьева и от администрации. Елена Ивановна встретила гостей тепло, угостила чаем и рассказала много интересных историй военных лет. Она также пригласила Эдуарда Малышева на 101-й день рождения.
Женщина награждена медалями, носит звание ветерана труда, а за помощь фронту — труженика тыла. Она продолжает делиться историей страны, бесценным опытом и воспоминаниями с внуками и правнуками, объединяя подрастающее поколение округа.