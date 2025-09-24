Сегодня 10:10 Глава Раменского округа посетил завод холодильного оборудования 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Заводы

Раменское

Промышленность

Предприятие за 17 лет работы стало одним из ведущих российских производителей систем холодоснабжения и интеграторов комплексных инженерных решений. Глава муниципалитета Эдуард Малышев посетил завод и обсудил с руководством перспективы развития.

Раменский завод холодильного оборудования выпускает агрегаты и системы холодоснабжения различного назначения. Специалисты совершенствуют холодильные технологии для использования в сферах общественного питания, агропромышленного комплекса, гостиничного бизнеса, фармацевтической отрасли и многих других.

На площади около 6 тысяч квадратных метров ежедневно кипит работа: сварка, сборка, контроль проектирования и производства.

«На предприятии работают порядка 130-150 человек, это все жители нашего Раменского славного округа, соответственно, перспективы развития достаточно большие. Рассмотрели возможность строительства дополнительного производственно-складского кластера на территории», — рассказал Эдуард Малышев.