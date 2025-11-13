Глава Раменского округа посетил производство упаковочных материалов

Уже более 15 лет компания «МВ-Вискотекс» выпускает упаковку для пищевой промышленности: различные виды пленок и пакетов. Глава округа Эдуард Малышев посетил предприятие и познакомился с рабочими процессами.

Председатель совета директоров компании Сергей Харитонов провел для руководителя муниципалитета экскурсию по цехам и поделился успехами предприятия.

«МВ-Вискотекс» имеет собственную производственную базу и эффективную систему сервиса, что позволяет осуществлять оперативные поставки в любую точку России. Компания создает не просто упаковку, а комплексные решения, которые увеличивают сроки годности продуктов, подчеркивают их привлекательность для покупателей, оптимизируют логистические и производственные процессы, соответствуют строгим требованиям безопасности и экологичности.

Каждый пакет или метр пленки проходит осмотр. Контролеры качества круглосуточно проверяют прочность швов и четкость печати на продукции. На заводе трудятся около 180 человек, в основном жители Раменского округа. Компания сотрудничает с предприятиями по всей России, занимает лидирующие позиции в области производства и продаж упаковочных материалов.

Эдуард Малышев пожелал директору предприятия Юлии Абрамовой и коллективу роста производства и новых высот.