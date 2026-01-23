Сегодня 12:05 Глава Раменского округа посетил фабрику детской одежды 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Раменского м.о. Подмосковье

Раменское

Промышленность

Руководитель муниципалитета Эдуард Малышев побывал с рабочим визитом на местном текстильном производстве. Руководители компании провели экскурсию для представителей администрации, показали полный цикл работы и поделились успехами.

Предприятие «Осьминожка и Ко», расположенное в поселке Спартак, уже более 20 лет создает качественную детскую одежду. Раменское производство участвует в формировании подарков для малышей и их родителей. В наборах «Я родился в Подмосковье», которые получают семьи при рождении ребенка собрано все самое необходимое для первого этапа жизни новорожденного. Компания наполняет продукцией своего производства около 60 процентов коробки — комплектами постельного белья, головными уборами и теплыми комбинезонами. В планах — и выпуск одежды для беременных.

«Бренд достаточно молодой, 25 лет для России — это еще не возраст. При поддержке Раменского района у нас построены три здания, в которыз через какое-то время мы будем открывать производство, может быть, и сырьевое, и увеличивать соответственно свои объемы», — рассказала коммерческий директор компании Татьяна Батаева.

Эдуард Малышев высоко оценил работу коллектива из 38 сотрудников, которые своим трудом вносят вклад в экономику округа и обеспечивают комфорт для тысяч малышей.