Глава Раменского округа побывал на производстве гофроупаковки

ООО ПКФ «Норма-Пак» вот уже более 15 лет производит индивидуальную упаковку из картона и гофробумаги для различных сфер хозяйственной деятельности. Глава Раменского округа Эдуард Малышев посетил завод, оценил производственные процессы и поблагодарил коллектив за вклад в развитие промышленности округа.

В производственных цехах мастера своего дела создают продукцию от классического гофрированного картона до сложных дизайнерских упаковочных решений. На площади 8 тысяч квадратных метров трудятся около 250 человек.

Компания работает на рынке гофроупаковки более 25 лет, а в Раменском округе осуществляет деятельность с 2009 года. За это время предприятие зарекомендовало себя как надежный партнер, который сотрудничает как с небольшими фирмами, так и с известными компаниями. «Норма-Пак» является дилером крупнейших целлюлозно-бумажных комбинатов России, что позволяет поддерживать высокие стандарты качества.