Глава Пушкинского округа вручил знаки отличия и почетные грамоты учителям

Торжественное собрание, посвященное предстоящему Дню учителя, прошло во дворце культуры «Юбилейный» в Пушкино. Глава муниципалитета Максим Красноцветов поздравил педагогов и вручил им заслуженные награды.

В Пушкинском округе работают 1700 учителей, все они профессионалы и любящие свою работу люди. Отметить профессиональный праздник пришли почти 600 человек.

Максим Красноцветов поблагодарил собравшихся за их нелегкий труд и большой вклад в воспитание и обучение молодежи. Заслуженным педагогам вручили благодарственные письма, почетные грамоты и знаки отличия.

Власти Пушкинского городского округа уделяют большое внимание развитию системы образования. Если в 2023 году муниципалитет занимал по этому показателю только 13-е место в Подмосковье, то в 2024-м поднялся на девятое место.

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