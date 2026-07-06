Глава Пушкино проверил благоустройство центральной части Ивантеевки

Четвертого июля глава Пушкино Максим Красноцветов посетил Ивантеевку. Он оценил ремонт дорог, тротуаров и развитие городской инфраструктуры, а также планы по обновлению общественных пространств.

В Ивантеевке прошел субботник с участием главы округа, его профильного заместителя Максима Прибыткова и сотрудников коммунальных служб. На месте они осмотрели улицу Толмачева, где продолжается ремонт асфальта и тротуаров, а также ведутся работы по уходу за зелеными насаждениями.

На улице Толмачева предусмотрена установка пяти новых остановочных павильонов. Параллельно в городе идет капитальный ремонт 12 автомобильных дорог, обновляются школы и другие образовательные учреждения, а также ведется строительство новых поликлиник.

Отдельный блок работ связан с развитием территории вдоль реки Учи. Там формируется новое общественное пространство с прогулочными маршрутами, зонами отдыха и площадками для досуга.

«В Ивантеевке идет комплексная работа по обновлению городской среды сразу на нескольких важных объектах: идет реконструкция Мемориального комплекса „Журавли“, уже завершается капитальный ремонт Центра культуры и искусств имени Льва Николаевича Кекушева. Параллельно идет благоустройство общественной территории на улице Дзержинского. Отдельное внимание уделяется Центральному парку в Ивантеевке. Сейчас эта территория в 39 гектаров не уступает по уровню своего благоустройства даже многим московским проектам», — отметил Максим Красноцветов.

По словам представителей администрации, комплексное обновление городской среды позволяет развивать Ивантеевку по нескольким направлениям одновременно и повышать качество жизни жителей.