Глава Подольска выступил на форуме «Города Великой Победы»

Григорий Артамонов представил городской округ на мероприятии «Города Великой Победы: историческая память и современное прочтение», которое проходило в Московской областной думе. Глава Подольска отметил, что для муниципалитета эта тема имеет особое значение.

Подольск носит почетные звания населенного пункта воинской доблести и города трудовой доблести. Его жители воевали с врагом на фронтах Великой Отечественной, ковали победу в тылу, а сегодня продолжают защищать Родину в зоне специальной военной операции.

«Нам есть чем гордиться и что рассказать коллегам. Мы бережно сохраняем и передаем память о героическом прошлом и настоящем», — сказал Григорий Артамонов.

Память о героях живет в мемориалах, названиях улиц, скверов, парков, в школах и на градообразующих предприятиях, в музеях и в сердцах жителей. Глава Подольска напомнил о летчиках Викторе Талалихине и Марине Расковой, разведчике-партизане Володе Дубинине, легендарном хирурге Николае Маштакове, Подольских курсантах и выпускницах Центральной женской школы снайперской подготовки имени Татьяны Барамзиной.

«Сохранение исторической памяти — это не только дань уважения к прошлому, но и основа народного единства и суверенитета государства. Будем и дальше последовательно и ответственно выполнять эту задачу», — заключил Григорий Артамонов.