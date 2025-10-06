Глава Подольска вручил школьникам первые паспорта
Торжественная церемония состоялась в преддверии Дня города, который отмечался 5 октября. В здании администрации городского округа собрались юные таланты, участники «Движения первых», и их родители
Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов вручил подросткам главный документ гражданина Российской Федерации и поздравил их с этим знаменательным событием.
«Это важный шаг в самостоятельную жизнь. Паспорт — не просто документ. Это знак взросления, напоминание о том, что вы — граждане великой страны, наследники ее прошлого и создатели будущего», — обратился к виновникам торжества Григорий Артамонов.
Для многих участников церемонии это событие было долгожданным. В семье Строковых, к примеру, уже вторая дочь, Любовь, получает паспорт в такой торжественной обстановке.
По традиции вместе с паспортами ребятам вручили Конституцию Российской Федерации и памятные подарки.