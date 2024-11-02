Глава Подольска вручил первые паспорта еще 16 школьникам

Руководитель муниципалитета вручил паспорта 16 юношам и девушкам, которые уже проявили себя в общественной деятельности, спорте, учебе или творчестве. Григорий Артамонов подарил каждому школьнику полное издание «Истории государства Российского» Николая Карамзина, чтобы подвиги наших предков вдохновляли молодежь на новые свершения.

«В свои 14 лет все ребята по-настоящему любят свою Родину. Уверен, что подарок придется им по душе», — сказал глава городского округа. Он пожелал школьникам достойно идти по взрослой жизни, которая ждет их впереди, и помнить, что будущее России находится в их руках.

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