Глава Подольска вручил паспорта семи школьникам в День воинской славы России

Семь юных жителей Подольска получили свои первые паспорта в День полного снятия блокады Ленинграда. Глава муниципалитета Григорий Артамонов поздравил школьников со знаменательной датой, пожелал им успехов и достижений.

Ребята преуспевают в учебе, демонстрируют отличные результаты в спорте и творчестве. Среди тех, кому в День воинской славы России вручили паспорт, были и дети бойцов специальной военной операции, и те, кто переехал в Подольск из новых регионов. Так, в 2022 году из Донецка вместе с семьей приехал Вова Кормухин.

«Сегодня я получаю паспорт и передо мной открываются новые возможности. Горжусь, что это важное для меня событие произошло в знаменательный день. Мы должны всегда помнить о подвиге жителей блокадного Ленинграда!», — поделился он.

Григорий Артамонов пожелал ребятам ярких достижений на жизненном пути и произнес напутственные слова.

«Подвиг, который совершили наши предки, — пример невероятной стойкости и мужества. Уверен, что он вдохновит молодых людей на собственные великие свершения. Любите свою Родину, будьте законопослушными гражданами, заботьтесь о своих близких и всегда стремитесь к знаниям!» — сказал руководитель муниципалитета.