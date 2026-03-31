Глава Подольска вручил награды бойцам ОМОН «Русич»

В этом году войскам национальной гвардии исполнилось 215 лет, а также отмечается 10-летие с момента создания Федеральной службы войск национальной гвардии России. По этому случаю в подольский ОМОН «Русич» приехал глава городского округа Григорий Артамонов, чтобы поздравить сотрудников.

Вместе с руководителем муниципалитета на базу ОМОН приехали председатель совета депутатов Игорь Науменков и иерей Сергий.

«Наш легендарный подольский ОМОН, продолжателями которого вы являетесь, внес серьезную лепту в боевые и ратные заслуги подразделения национальной гвардии и общевойсковых подразделений нашей страны», — отметил Григорий Артамонов.

Глава Подольска посмотрел, как устроена база, где тренируются бойцы, познакомился с техникой.

Торжественное мероприятие началось с возложения цветов к памятнику погибшим бойцам. Отличившимся сотрудникам вручили муниципальные награды. А иерей Сергий совершил молебен.