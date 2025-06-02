Глава Подольска проверил строительство нового крыла школы № 29

Возведение пристройки на 200 мест к школе № 29 имени Петра Забродина в Подольске подходит к завершению. Ход работ проинспектировал глава городского округа Григорий Артамонов.

Специалисты занимаются устройством наружных и внутренних инженерных коммуникаций, монтируют фасад, кровлю, электропроводку, слаботочные системы и вентиляцию. Началось также благоустройство прилегающей территории. Все монолитные работы уже закончены.

Григорий Артамонов отметил, что, несмотря на сжатые строки, работа организована четко, в соответствии с графиком и строительными нормами

«Новая пристройка — очередной шаг к созданию более комфортных и современных условий для обучения детей. Это особенно важно, чтобы снизить нагрузку на основной учебный корпус», — сказал глава Подольска. Он добавил, что держит строительство под личным контролем, чтобы школьник смогли сесть за парты в светлых современных классах уже 1 сентября.