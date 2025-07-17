Глава Подольска проверил ремонт стадиона в микрорайоне Львовский

На территории физкультурно-спортивного комплекса «Ирида» начались масштабные работы по обновлению стадиона, которому уже почти 30 лет. Проверить ход работ приехал глава городского округа Григорий Артамонов.

Работы проводятся на площади почти 9 тысяч квадратных метров. Сейчас строительная готовность объекта составляет 15%.

«Планируем сделать мини-стадион, футбольное поле, обновленные трибуны на 229 мест, беговые дорожки, будут две площадки универсальные, где можно позаниматься футболом, баскетболом», — рассказал заместитель главы Подольска Вадим Буров.

Также на территории намерены обустроить отдельную зону для сдачи нормативов ГТО, универсальное информационное табло, световые мачты по три светильника и теплые раздевалки. Совсем скоро специалисты разравняют грунт и приступят к устройству дренажных систем. Завершить работы планируют осенью текущего года.

Стадион станет центром притяжения для жителей всех возрастов и даст новый импульс развитию массового спорта в микрорайоне.