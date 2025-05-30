Глава Подольска проверил ремонт многоквартирных домов в Климовске

Капитальный ремонт многоквартирных домов продолжается в микрорайоне Климовск. Глава Подольска Григорий Артамонов проверил, как ведутся работы.
На улице Заводской у дома № 16 уже отремонтировали системы водоснабжения, отопления, подвал и кровлю. Заменили электрооборудование, установили тепловые узлы. Сейчас здесь утепляют и ремонтируют фасад. Работы на внутренних инженерных сетях и ремонт кровли уже закончены.
В доме № 2, корпус 3, на улице Молодежной тоже заменили коммуникации, электрооборудование и установили тепловые узлы. Там продолжаются фасадные и кровельные работы. В других домах на этой улице также идет капитальный ремонт — от обновления инженерных систем до приведения в порядок фасадов и кровель. Во всех домах устанавливают индивидуальные тепловые пункты, которые обеспечат бесперебойное отопление и горячее водоснабжение. Сейчас уже ведутся пусконаладочные работы.
Капитальный ремонт многоквартирных домов в микрорайоне Климовск проводит Фонд капитального ремонта. В этом году в план включили 187 адресов. Работы идут с опережением графика.
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