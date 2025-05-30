Глава Подольска проверил ремонт многоквартирных домов в Климовске

На улице Заводской у дома № 16 уже отремонтировали системы водоснабжения, отопления, подвал и кровлю. Заменили электрооборудование, установили тепловые узлы. Сейчас здесь утепляют и ремонтируют фасад. Работы на внутренних инженерных сетях и ремонт кровли уже закончены.

В доме № 2, корпус 3, на улице Молодежной тоже заменили коммуникации, электрооборудование и установили тепловые узлы. Там продолжаются фасадные и кровельные работы. В других домах на этой улице также идет капитальный ремонт — от обновления инженерных систем до приведения в порядок фасадов и кровель. Во всех домах устанавливают индивидуальные тепловые пункты, которые обеспечат бесперебойное отопление и горячее водоснабжение. Сейчас уже ведутся пусконаладочные работы.