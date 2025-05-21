Глава Подольска проверил модернизацию теплосетей в микрорайоне Шепчинки

Глава Подольска Григорий Артамонов посетил микрорайон Шепчинки, чтобы проверить качество реконструкции тепловых сетей. На участке свыше 220 квадратных метров укладывают трубы диаметром 100 и 125 миллиметров.

Как рассказал Григорий Артамонов, на месте старых труб появятся новые с улучшенной изоляцией и утолщенной стенкой.

«Поставили задачу повысить надежность теплоснабжения и сократить потери тепла. Особое внимание уделяем транзитным участкам», — отметил руководитель муниципалитета.

Часть домов раньше присоединялась к общей линии, теперь каждый подключат к индивидуальной. Нововведение значительно повысит стабильность и надежность сети, а также упростит обслуживание. Помимо этого, устанавливают систему оперативного дистанционного контроля, которая поможет отслеживать состояние трубопровода. В случае утечки или других внештатных ситуаций специалисты смогут оперативно устранить проблему.