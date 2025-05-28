Глава Подольска проверил капремонт домов в Климовске

Пусконаладочные работы индивидуальных тепловых пунктов стартовали в Климовске. Их проводят в рамках капремонта многоквартирных домов. Работы проконтролировал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Работы проводит Фонд капитального ремонта. В этом году в плане 187 адресов.

«Во всех домах устанавливаем индивидуальные тепловые пункты, которые обеспечат бесперебойное отопление и горячее водоснабжение. Сейчас уже ведем пуско-наладочные работы. Для комфорта жителей здесь также проводим шумоизоляцию», — отметил Григорий Артамонов.

К примеру, в доме № 16 на Заводской улице уже обновили системы водоснабжения и отопления, отремонтировали подвал и кровлю. Здесь появилось новое электрооборудование и тепловые узлы. Сейчас специалисты утепляют и ремонтируют фасад.

В корпусе № 3 дома № 2 на Молодежной улице провели подобные работы. Рабочие занимаются оформлением фасада и ремонтом кровли.