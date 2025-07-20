Глава Подольска проверил качество ремонта дорог к участкам многодетных семей

В деревне Матвеевское городского округа Подольск проживают более 500 многодетных семей, которые получили землю в рамках закона «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области». Глава Подольска Григорий Артамонов проверил, как подрядчик обустроил подъездные автодороги к их домам.

Во время обхода руководитель муниципалитета подчеркнул, что работы идут с опережением плана.

«Из запланированных девяти километров дорог к участкам многодетных программу выполнили на 100%», — отметил Григорий Артамонов.

Жители деревни попросили главу округа решить вопрос с контейнерными площадками и доступностью общественного транспорта. Проработать этот вопрос Григорий Артамонов поручил своему заместителю Александру Мамлай.

«Вот уже приятно ходить. Каждый вечер гуляем с детками по нашим полям, смотрим, у кого какие постройки, знакомимся с семьями. Как здорово, что у нас появилась дорога», — поделилась впечатлениями жительница деревни, многодетная мама Инесса Новикова.

Семья Чичкановых, которая построила в Матвеевском дачу, также отметила, что добираться до дома стало удобнее.

«Нам все очень нравится. Сейчас можем не бояться ездить даже в дождливую погоду, потому что не застрянем. Конечно, ждали дороги, мы знали, что они у нас появятся, потому что видим очень хорошую поддержку многодетных семей», — сказала многодетная мать Яна Чичканова.

Юным жителям деревни Григорий Артамонов вручил куклы, машинки и развивающие игры.