Глава Подольска провел встречу с жителями села Сынково

На выездной встрече местные жители смогли напрямую задать волнующие их вопросы руководителю муниципалитета Григорию Артамонову и его команде. Обращения касались ремонта дорог, благоустройства и организации спортивного досуга детей.

Местная жительница Лидия Кузенькина обратилась к Григорию Артамонову с просьбой провести ямочный ремонт дорог и обустроить для ребят футбольное поле. Староста деревни Хряслово пришла на встречу с вопросом об установке детской площадки в населенном пункте.

«Глава нас обнадежил, все-таки есть какой-то положительный результат. Будем ждать и надеяться», — поделилась староста Татьяна Ярцева.

Формат проведения таких встреч жители по-прежнему оценивают положительно. «Это очень удобно, любой житель может прийти и обратиться в структурное подразделение администрации и напрямую получить ответ», — отметили участники мероприятия.

Все прозвучавшие вопросы взяты под контроль. Работа по многим из них уже началась, и совсем скоро жители смогут оценить изменения в населенном пункте.