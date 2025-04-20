Глава Подольска провел встречу с педагогами округа
Встречу с педагогами Подольска провел глава городского округа Григорий Артамонов. На ней обсудили, как защитить детей от совершения необдуманных поступков.
Также в мероприятии поучаствовал начальник окружного УМВД России Александр Редькин. На встрече отметили, что учителя как наставники должны учить детей разделять правду и ложь, объяснять последствия своих поступков.
Кроме того, обсудили вопрос необходимости военно-патриотического воспитания для предотвращения попадания подростков в «плохую» компанию.
«Исчерпывающее количество методических рекомендаций, агитационных материалов, с которыми можно и нужно работать директорам, заместителям по воспитательной работе, по безопасности. Надо вместе посмотреть, кто в эту работу вовлечен», — отметил Григорий Артамонов.
Отметим, что в Подольске работают советы профилактики. Каждый год для школьников проводят социально-психологические тестирования.