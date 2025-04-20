Глава Подольска провел встречу с педагогами округа

Встречу с педагогами Подольска провел глава городского округа Григорий Артамонов. На ней обсудили, как защитить детей от совершения необдуманных поступков.

Также в мероприятии поучаствовал начальник окружного УМВД России Александр Редькин. На встрече отметили, что учителя как наставники должны учить детей разделять правду и ложь, объяснять последствия своих поступков.

Кроме того, обсудили вопрос необходимости военно-патриотического воспитания для предотвращения попадания подростков в «плохую» компанию.

«Исчерпывающее количество методических рекомендаций, агитационных материалов, с которыми можно и нужно работать директорам, заместителям по воспитательной работе, по безопасности. Надо вместе посмотреть, кто в эту работу вовлечен», — отметил Григорий Артамонов.