Глава Подольска провел очередное совещание с администрацией

На встрече обсудили ряд важных вопросов. Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов отметил, что часть проводимых работ по благоустройству проходит с опережением графика, и подчеркнул, что темп сбавлять не стоит.

Особое внимание в ходе совещания уделили соблюдению сроков реализации краткосрочного плана капитального ремонта в многоквартирных домах. Запланировано привести в порядок 283 объекта, в 58 уже ведутся активные работы. Ремонтируют крыши и фасады, подвальные помещения меняют системы газо- и электроснабжения.

«37 крыш отремонтировано, семь фасадов, заменено лифтовое оборудование в восьми многоквартирных домах, система электроснабжения в пяти многоквартирных домах, установлены узлы управления», — рассказал руководитель дирекции «Юг» Фонда капитального ремонта Московской области Олег Марченко.

Доложили главе Подольска и о реализации программ переселения граждан из аварийного жилья. В округе активно действует национальный проект «Жилье и городская среда» и госпрограмма региона «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». В прошлом году завершено строительство дома на улице Плещеевской, в который вселились 84 семьи. Большая работа предстоит в микрорайоне Климовск на улице Южный поселок.