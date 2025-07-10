Глава Подольска провел очередное совещание с администрацией
На встрече обсудили ряд важных вопросов. Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов отметил, что часть проводимых работ по благоустройству проходит с опережением графика, и подчеркнул, что темп сбавлять не стоит.
Особое внимание в ходе совещания уделили соблюдению сроков реализации краткосрочного плана капитального ремонта в многоквартирных домах. Запланировано привести в порядок 283 объекта, в 58 уже ведутся активные работы. Ремонтируют крыши и фасады, подвальные помещения меняют системы газо- и электроснабжения.
«37 крыш отремонтировано, семь фасадов, заменено лифтовое оборудование в восьми многоквартирных домах, система электроснабжения в пяти многоквартирных домах, установлены узлы управления», — рассказал руководитель дирекции «Юг» Фонда капитального ремонта Московской области Олег Марченко.
Доложили главе Подольска и о реализации программ переселения граждан из аварийного жилья. В округе активно действует национальный проект «Жилье и городская среда» и госпрограмма региона «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». В прошлом году завершено строительство дома на улице Плещеевской, в который вселились 84 семьи. Большая работа предстоит в микрорайоне Климовск на улице Южный поселок.
Государственные программы реализуют в округе разными способами. «Это строительство многоквартирных домов для расселения граждан, проживающих в аварийном фонде, приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, то есть вторичный рынок жилья. Предоставление субсидий гражданам, сертификатов на приобретение жилых помещений», — сообщил председатель комитета по строительству и архитектуре Аркадий Русских.
Рассказали и о результатах работы клуба «Активное долголетие» в округе. В списке уже почти 24 тысячи активистов. Для старшего поколения работают кружки, спортивные секции, организовывают экскурсии, курсы компьютерной грамотности и многое другое.
В перспективе — открытие нового брендированного корпуса для участников программы «Активное долголетие». Там смогут проводить больше встреч, мастер-классов и обучающих семинаров, которые будут интересны не только взрослому поколению.