Глава Подольска поздравил ветерана с Днем полного снятия блокады Ленинграда

В 81-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда глава городского округа Подольск Григорий Артамонов навестил ветерана Великой Отечественной войны Наталью Пушкину. Он вручил ей подарки и передал слова поздравления от губернатора Московской области.

Весной 1942 года в последний день работы Дороги жизни юную Наталью Пушкину с мамой и сестрами эвакуировали из блокадного Ленинграда. Семья девочки переехала в Климовск.

Папа Натальи героически погиб на фронте. Она, как и отец, посвятила жизнь педагогике. Все 60 лет Наталья трудилась в школе № 5 на улице Дмитрия Холодова. На счету учителя 12 выпусков и сотни воспитанников. Даже на пенсии Наталья Пушкина помогает школьникам в учебе и поддерживает бойцов специальной военной операции. Женщина любит путешествовать по России, а также заботится о детях, внуках и правнуках.

«Желаю Наталье Пушкиной крепкого здоровья, долгих лет жизни, вдохновения и сил для новых свершений! Пусть ее сердце наполняется теплом, а рядом остаются близкие и любимые! Гордимся такими светлыми людьми, чья жизнь стала примером стойкости, доброты и любви к Родине», — подчеркнул Григорий Артамонов.