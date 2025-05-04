Глава Подольска поздравил победителей Всероссийской олимпиады школьников

Семь школьников из Подольска стали победителями и призерами престижного интеллектуального турнира. С достижением отличных результатов их поздравил глава муниципалитета.

Ребята стали лучшими в олимпиадах по основам безопасности и защите Родины, биологии и английскому языку. К примеру, Екатерина Малай победила в финале по первой дисциплине. Призерами по направлению стали ученики школы имени Д. И. Зернова Александра Малай, Максимилиан Еной, Елизавета Биснек и Екатерина Дарюнина.

Кроме того, две ученицы в заключительном этапе вышли в призеры. По биологии — Варвара Тонкоглас, по английскому языку — Виктория Мошкович.

«Гордимся! Поздравляю ребят и их педагогов с заслуженным успехом — вы большие молодцы! Желаю вдохновения, удачи и новых побед!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.